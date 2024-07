Über 1100 Teilnehmer beim Firmenlauf in Rüsselsheim

„Forever forward since 1899“: Unter diesem Motto feiert Opel 125 Jahre Automobilbau“. Die ersten beiden Worte passen auch zum traditionellen Firmenlauf des Unternehmens, der gestern Abend zum elften Mal in Rüsselsheim stattfand. Ab 19 Uhr gingen mehr als 1100 Teilnehmer in Vierer-Teams auf die 5,7 Kilometer lange Strecke. Das Gros der Läufer der Breitensportveranstaltung bildeten Mitarbeiter von Opel und des Mutterkonzerns Stellantis, aber auch viele weitere Unternehmen hatten sich angemeldet. Auch Marken-CEO Florian Huettl und Kommunikationschef Harald Hamprecht liefen mit.

Start- und Zielpunkt war das Stadion am Sommerdamm. Die Route führte durch die Innenstadt und über teile des Firmengeländes. Die Veranstaltung klang mit der Siegerehrung und einer After-Run-Party aus. Das schnellste Damenteam war „Bodyshape & Lifting“. Die Läuferinnen gingen nach insgesamt 01:49:43 Stunde durchs Ziel (berechnet aus der Summe der vier Teammitglieder). Bei den Männern setzte sich das „Physioteam Breul 1“ in einer Gesamtzeit von 01:31:03 Stunde an die Spitze. Und die Teilnehmer des schnellsten Mixed-Teams „BSG Commerzbank Laufen 1“, absolvierten die 5,7 Kilometer lange Runde in insgesamt 01:39:23 Stunde. Die älteste Laufgruppe waren die Senioren des Teams „Die alten Schweißfüße der LG“. Sie kamen zusammen auf 280 Lebensjahre.



Die Sieger in den jeweiligen Kategorien erhielten neben Urkunden und Pokalen Sachpreise und Gutscheine. (aum)