Edles Blech in Bayern

RM Sotheby's, eines der bedeutendsten, auf die Versteigerung von Sammlerautos spezialisiertes Auktionsunternehmen mit Sitz in Kanada, wird am 27. Juli zum ersten Mal am bayerischen Tegernsee Oldtimer, Sportwagen und exotische Fahrzeuge unter den Hammer nehmen. Die Veranstaltung soll neben dem regelmäßig im November stattfindenden Verkauf zukünftig zum festen Bestandteil im Sotheby’s-Kalender gehören. Anlass ist der erstmals durchgeführte Concours of Germany im Gut Kaltenbrunn in Gmund vom 22. bis zum 27. Juli, der rund 200 Klassiker und Ikonen der Automobilgeschichte nach Bayern bringen wird.

Zweifellos einer der Stars des Auktion ist der legendäre Porsche 550 Spyder von Wendler aus dem Jahr 1955, eines von nur 90 gebauten Exemplaren des ultraleichten Rennwagens. Sein Schätzwert liegt zwischen 3,5 Millionen und 4,2 Millionen Euro. Ebenfalls nicht zu unterschätzen dürfte ein 2010er Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moos sein. Das am Tegernsee angebotene Auto verfügt über nur 45 Kilometer auf dem Kilometerzähler und wird so gut wie neuwertig präsentiert. Der SLR 722 erinnert an den Sieg der britischen Rennfahrerlegende Stirling Moss und seines Beifahrers Dennis Jenkinson im jahr 1955 auf dem italienischen Langstreckenklassiker Mille Miglia. Schätzwert: 3,2 Millionen bis 3,8 Millionen Euro.



Insgesamt will RM Sotheby’s innerhalb von nur drei Stunden am Samstagnachmittag für die Fahrzeuge zwischen 27 Millionen Euro und 34 Millionen Euro einnehmen – falls alle Angebote einen erfolgreichen Bieter finden. (aum/hrr)