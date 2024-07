Harley Days: Nach Hamburg kommt Dresden

Vier Wochen nach Hamburg ist Dresden an der Reihe: Am letzten Juli-Wochenende (26.–28.7.) finden auch in der sächsischen Landeshauptstadt die „Harley Days“ statt. In der Rinne am Ostragehege entsteht eine große Zeltstadt. Dort finden sich zahlreiche Vertragspartner und freie Händler, Zubehör, Accessories und Bekleidung sowie Getränke- und Essensstände.

Für Probefahrten stehen die neuen Modelle von Harley-Davidson bereit. Auf geführten Ausfahrten geht es für die Besucher unter anderem in die Sächsische Schweiz, die Oberlausitz und nach Böhmen. Bei der Custombike-Show powered by Dr. Jekill & Mr. Hyde wird als weitere Klasse und aus Anlass des 40-jährigen Bestehens die „Evolution Softtail“-Kategorie hinzukommen. Dem Motor und der Baureihe ist auch eine Sonderausstellung gewidmet. Für Live-Musik von Country bis Metal ist ebenfalls gesorgt. Die Harley Days Dresden klingen am Sonntag mit einer großen Motorradparade aus.



Weitere Informationen gibt es unter www.harley-days-dresden.de. (aum)