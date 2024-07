VW rollt das R aus

Bei Volkswagen vollziehen nun auch die sportlichsten Ausführungen die Modifikationen des Golf, die ab sofort bestellbar sind. Kunden haben die Wahl zwischen dem frontgetriebenen Golf GTI Clubsport und den drei allradgetriebenen Versionen Golf R, R Variant und dem exklusiven Sondermodell R Black Edition. Die Performanceausführungen verfügen unter anderem über ein strafferes Fahrwerk, Chat-GPT, spezielle Fahrprofile und ein illuminiertes Marken-Logo an der Front.

Der Golf GTI Clubsport zu Preisen ab 48.075 Euro liefert 300 PS (221 kW) und 400 Newtonmeter Drehmoment. Er verfügt über eine Vorderachssperre und einen Dachkantenspoiler. Die auf 250 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit kann mit dem optionalen Race-Paket auf 267 km/h angehoben werden.



Der Golf R bringt es auf 333 PS (245 kW). Das sind 14 PS (10 kW) mehr als bisher. Die Limousine beschleunigt in 4,6 Sekunden, der Kombi in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h kann mit dem R-Performance-Paket auf 270 km/h angehoben werden. Damit sind die beiden Golf R neben dem Arteon R Shooting Brake die weltweit schnellsten Serienfahrzeuge von VW. Der Golf R ist zu Preisen ab 53.795 Euro zu haben, der R Variant ab 55.065 Euro. Den komplett in Schwarz Golf R Black Edition bietet Volkswagen für 58.440 Euro an. (aum)