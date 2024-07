Aston Martin DBX707 als exklusive „AMR24 Edition“

Aston Martin legt eine exklusive Sonderserie des DBX707 auf. Die „AMR24 Edition“ ist eine Hommage an das Formel-1-Team Aramco und das offizielle Medical-Car der Rennserie. Zu den exklusiven Ex- und Interieurdetails gehören unter anderem grün lackierte Bremssättel und eine AMR24-Motorplakette. „AMR24“ ist auch in die Türschweller geätzt. Zur Wahl stehen drei Karosseriefarben. Dazu kommen Akzente in Lime Green oder Trophy Silver. Der Aston Martin DBX707 AMR24 Edition sprintet mit seinem 707 PS (520 kW) und 900 Newtonmeter starken 4,0-Liter-V8 in 3,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 310 km/h, der Preis 302.800 Euro. (aum)