Stellantis investiert weitere 55 Millionen Dollar in Flugtaxis

Stellantis wird nach erfolgreichen Testflügen weitere 55 Millionen US-Dollar (über 51 Millionen Euro) in Archer Aviation investieren. Im vergangenen Jahr hatte sich der Autokonzern bereits mit der doppelten Summe an dem Hersteller elektrischer Senkrechtstart- und -landeflugzeuge (eVTOL) beteiligt.

Die neuerliche Investition baut auf den vorab angekündigten Käufen von 8,3 Millionen Aktien am freien Markt auf. Archer will noch in diesem Jahr in Covington im Bundesstaat Georgia eine Produktionsstätte fertigstellen, die für den Bau von bis zu 650 Flugzeugen im Jahr ausgelegt ist.



Die Vision beider Unternehmen: Pendelfahrten im Auto von 60 bis 90 Minuten sollen durch zehn- bis 20-minütige Flüge in elektrischen Lufttaxis ersetzt werden. Das Modell Midnight von Archer wird von einem Piloten gesteuert und bietet Platz für vier Passagiere. (aum)