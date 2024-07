Wechsel bei Stellantis

Pascal Martens (54) übernimmt zum 1. September die Direktion Aftersales bei Stellantis in Deutschland. Er löst Davide Ivac ab, der gleichzeitig die Leitung des Aftersales Bereiches von Stellantis in Italien übernehmen wird. Thomas Steffens (41) wird neuer Direktor für die leichten Nutzfahrzeuge in Deutschland und folgt damit auf Martens.

Pascal Martens startete seine Karriere 1994 bei General Motors in Portugal. Weitere Stationen des vielsprachigen Managers waren unter anderem Belgien, die Niederlande, Italien, Russland und Deutschland. Seit 2016 war er bei Opel in Rüsselsheim als Direktor Sales, Customer Care & Aftersales für Europa sowie als Direktor Light Commercial Vehicles Opel/Vauxhall tätig. 2021 übernahm Martens den Bereich der leichten Nutzfahrzeuge bei der Stellantis in Deutschland.



Thomas Steffens durchlief seit 2018 mehrere Stationen bei der Renault Group und war dort unter anderem als Director Sales New Cars & Fleet für die Aktivitäten der Renault Retail in Deutschland zuständig. 2022 wurde er Vertriebsdirektors für Dacia auf dem deutschen Markt und wechselt nun zu Stellantis. (aum)