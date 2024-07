Eon macht die halbe Million voll

Eon hat ein wichtiges Etappenziel beim Aufbau eines flächendeckenden Ladenetzes in Europa erreicht. Wie das Unternehmen mitteilte, stehen nun über eine halbe Million Ladepunkte in 14 Ländern zur Verfügung. Sie liefern ausschließlich Ökostrom. Das Ladenetz von Eon Drive reicht von Norwegen bis Italien und von Großbritannien bis nach Polen. Weitere Länder sollen noch erschlossen werden. Beim Auffinden der nächsten Station die „E.ON Drive Comfort“-App und gibt auch den Belegungsstatus in Echtzeit an. (aum)