En miniature: Kickern auf vier Rädern

Für alle Autofans, die Fußball mögen sind, hat Revell ein ungewöhnliches RC-Car-Set herausgebracht. Bei „Football League“ treten zwei ferngesteuerte Fahrzeuge zum Spiel oder besser gesagt zur Fahrt um den Ball an. Hauptakteute sind zwei Fahrzeuge die stilistisch eine Mischung aus Rallye-Buggy und Pick-up darstellen. Sie sind vorne mit einer Gabel für die Ballführung und Schüsse ausgerüstet.

Den Maßstab der ferngesteuerten Kicker auf vier Rädern gibt Revell mit 1:22 an. Die Lexan-Karosserie leuchtet und erlaubt so auch Begegnungen unter „Flutlicht“. Der softe Fußball hat einen Durchmesser von sechs Zentimetern. Die dem Set beigelegten beiden Plastiktore sind 22 Zentimeter breit, zwölf Zentimeter hoch und sieben Zentimeter tief. Zudem gibt es noch einen Stickerbogen mit neun Nationalitäten-Aufklebern und einige weiteren Fußballmotiven zur Individualisierung der beiden in Weiß und in Bau gehaltenen Autos. Bewegt werden sie jeweils über eine Fernsteuerung mit zwei Joysticks für vor- und rückwärts sowie links und rechts. Benötigt werden zusätzlich insgesamt zehn AA-Batterien.



Das Spiel an sich funktioniert und erfordert bei der Steuerung und Ballführung nur etwas Übung. Größtes Manko der an sich guten Idee: Es fehlt ein Spielfeld wie es beispielsweise im Produktvideo dargestellt wird. Hier ist eigene Kreativität gefragt. Ein Stück Rasenteppich aus dem Baumarkt leistet gute und günstige Dienste und lässt sich nach dem Spiel zum Verstauen einfach wieder zusammenrollen. Empfehlenswert ist auch eine Bande, damit der Ball nicht ständig ins Aus oder unter den Schrank kullert. Die ließe sich aus Kartonstreifen oder Holzleisten ebenfalls in Eigenregie basteln.



Mit einem Preis von 29,99 Euro ist die „RC Car Revell Football League“ aber auf jeden Fall ein attraktives Angebot, das nicht nur zur aktuellen Fußball-Europameisterschaft Freude macht. (aum)