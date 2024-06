In Berlin stehen Pendler am längsten im Stau

Autofahrer in Deutschland verbrachten im Jahr 2023 durchschnittlich 40 Stunden im Stau, drei Stunden mehr als im Vorjahr. Das geht aus der jährlichen Verkehrsstudie Global Traffic Scorecard von INRIX, einem weltweiten Anbieter von Verkehrsdaten und -analysen, hervor.

Der Studie zufolge führt Berlin die Liste der deutschen Städte mit der höchsten Stauzeit an: Autofahrer verbrachten hier im Durchschnitt 55 Stunden pro Jahr im Stau. Stuttgart (53 Stunden) und München (52 Stunden) folgen auf den Plätzen zwei und drei. In Köln standen Pendler 50 Stunden, in Düsseldorf 49 Stunden und in Bremen sowie im Ruhrgebiet jeweils 45 Stunden in Staus oder stockendem Verkehr. Hamburg schneidet mit 43 Stunden noch vergleichsweise gut ab, aber auch hier mussten Pendler im Auto mehr als eine Arbeitswoche pro Jahr zusätzlich für den täglichen Arbeitsweg opfern.



Die Studie zeigt zudem, dass das Verkehrsaufkommen in Deutschland weiter kontinuierlich steigt, und zwar um mehr als sieben Prozent gegenüber 2022. Den stärksten Zuwachs bei den Stauzeiten gegenüber 2022 verzeichneten München (+13 Stunden) und Düsseldorf (+10 Stunden), gefolgt von Stuttgart und dem Ruhrgebiet (+8 Stunden). Der staureichste Straßenabschnitt im Jahr 2023 liegt an der A8 in Stuttgart-Ehningen.



Stark vertreten im Ranking der Stauschwerpunkte ist auch das Ruhrgebiet, gleich zwei Streckenabschnitte an der A40 in Duisburg und Essen belegen Platz 2 und 3 im Ranking. Drei weitere stark frequentierte Straßenabschnitte befinden sich auf dem Mittleren Ring in München, der damit erneut zu den staureichsten Straßen in Deutschland zählt. Bemerkenswert allerdings, dass keine Korridore aus Köln mehr in den Top 10 auftauchen.



Im Vergleich zu den großen urbanen Zentren in Amerika und Europa sind deutsche Pendler allerdings noch verhältnismäßig schnell am Arbeitsplatz. Im globalen Ranking liegen New York (101 Stunden), London (99 Stunden), Paris (97 Stunden) und Mexico City (96 Stunden) an der Spitze der staureichsten Städte. (aum)