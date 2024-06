Mercedes macht die Small Vans lang

Mercedes-Benz erweitert das Angebot bei seinen Small Vans: Der EQT und der e-Citan Tourer sind ab sofort mit langem Radstand und damit wahlweise mit bis zu sieben Sitzen bestellbar. Das maximale Gepäckraumvolumen steigt auf 3660 Liter. Zudem kommen der Citan und der e-Citan in der langen Ausführung als fünfsitztiger Mixto für den gewerblichen Einsatz. Hier kann die mit einem Sicherungsgitter geschützte Sitzbank in der zweiten Reihe für mehr Ladekapazität in eine flexible Trennwand umgewandelt werden. Dadurch wächst das Transportvolumen auf bis zu 3200 Liter (3,2 Kubikmeter).

Darüber hinaus erhält die gesamte Baureihe die neue Generation des MBUX-Multimediasystems mit einem vergrößerten 9,5-Zoll-Bildschirm und Lenkrad mit Touch-Control-Panels. Zudem wurde der Umfang der Sicherheits- und Assistenzsysteme erweitert. (aum)