Xpeng G9 startet mit Launch Edition als Rückenwind

Die Automobilmarke Xpeng ist seit Mai auf dem deutschen Markt präsent, ausschließlich mit rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Bisher haben die Kunden in Deutschland die Wahl zwischen der Sportlimousine P7 und dem großen SUV G9, die bei Xpeng-Vertragshändlern probegefahren und bestellt werden können. Ab August wird das elektrische SUV Coupé G6 als drittes Modell im C-Segment angeboten. Das SUV G9 bietet Xpeng jetzt als Launch Edition bis in den Sommer hinein und solange der Vorrat reicht mit Preisvorteil an.

Die Launch Edition enthält neben der umfangreichen Serienausstattung zusätzlich ein Premium-Paket im Wert von 3960 Euro. Das Paket umfasst unter anderem Nappa-Lederausstattung, Massagesitze vorne und hinten sowie das Dynaudio Dolby Atmos Soundsystem. Die einzige Option ist eine elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung für 1260 Euro. Der G9 RWD Standard Range kostet 57.600 Euro; die Long Range-Variante 61.600 Euro und der G9 AWD Performance in der Allrad-Sportversion 69.600 Euro. Der XPeng G9 wird mit einer Garantie von sieben Jahren oder 160.000 km ausgeliefert. (aum)