Vor der After-Run-Party wird im Viererteam gelaufen

Am Donnerstag, 4. Juli 2024, steigt wieder der Opel-Firmenlauf, in diesem Jahr bereits zum 11. Mal. Wer aktiv am Breitensport-Event am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim teilnehmen will, kann sich noch bis zum 26. Juni unter www.firmenlauf-ruesselsheim.de einen Startplatz sichern. Der Firmenlauf steht allen Menschen offen. Die Anmeldung ist einfach: Ein Team aus vier Personen zusammenstellen, der Gruppe einen unverwechselbaren Namen geben und alles online registrieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 82 Euro pro Viererteam. Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip, im Ziel isotonische Getränke und einen unvergesslicher Abend auf der After-Run-Party im Stadion am Sommerdamm. (aum)