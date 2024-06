Die ganze Stadt im Zeichen der Oldtimer

Mit Oldtimern, Live-Musik, einem verkaufsoffenen Sonntag, Kleinkunst und mehr will der PS-Speicher vom 28. Juni bis 30. Juni möglichst viele Besucher nach Einbeck locken. Die diesjährigen Einbecker Oldtimertage sind gleichzeitig Feier zum zehnjährigen Bestehens des PS-Speichers, des nach eigenen Angaben größten Oldtimer-Museums Europas.

Das Programm beginnt am Freitag in der PS-Halle mit dem Kabarettprogramm „Deine Disco, Geschichte in Scheiben – Wie Musik Politik macht" von Jürgen Becker. Am Sonnabend stehen ab 10:00 Uhr die 220 Teilnehmerfahrzeuge im Rampenlicht. Die Baujahre der Fahrzeuge reichen von 1914 bis 1994. Die PS-Speicher-Rallye führt in diesem Jahr von Einbeck aus in den Süden Niedersachsens, nach Duderstadt. Die Rallye-Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen ab 19:00 Uhr zum Fahrerabend zusammen.



Am Sonntag folgt ab 11:00 Uhr der traditionelle Korso durch Einbeck und über den historischen Marktplatz. Bei diesem Spektakel können alle Fahrzeuge bis Baujahr 2000 mitfahren. Das Stifterehepaar des PS-Speichers Gabriele Rehkopf und Karl-Heinz Rehkopf führt den Fahrzeugtross an. Im Anschluss lockt ein verkaufsoffener Sonntag in Einbecks Innenstadt. (aum)