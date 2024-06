Eurorepar bietet Ganzjahresreifen an

Die Stellantis-Servicemarke Eurorepar bietet ab sofort einen neuen Ganzjahresreifen an. Der in Europa gefertigte Reliance All Season ist in 23 Größen erhältlich, die eine Bandbreite vom Kleinstwagen bis zum leichten Transporter abdecken. Das Profil ist asymetrisch. Durch seine 3PMSF-Zertifizierung nach europäischem Recht ist er für das Fahren in Gebieten mit Wintereinschränkungen zugelassen. Verfügbar sind 80 Reifentypen in 14 bis 19 Zoll. Sowohl beim Abrollgeräusch (71 dB) als auch bei der Nasshaftung trägt der Reliance All Season mit Ausnahme der Dimension 155/65R14 75 T die Klassifizierung B. (aum)