450 exklusive Alfa Romeo

Mit der exklusiven Sonderserie „Super Sport“ erinnert Alfa Romeo in den Baureihen Giulia und Stelvio an die elf Seige der Marke bei der Mille Miglia von 1927 bis 1957 und den 6C 1500 Super Sport von 1928. Vom Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport werden lediglich 275 Stück gebaut, vom Stelvio Quadrifoglio Super Sport noch einmal 100 Fahrzeuge weniger.

Die Editionsmodelle zeichnen sich durch dunkel gehaltene Details aus. Dazu zählen neben den Felgen auch Dachhimmel und -säulen, die abgedunkelten hinteren Scheiben sowie die modellbezogenen Schriftzüge und das neu gestaltete „Quadrifoglio“-Logo. Zum ersten Mal in der inzwischen über 100-jährigen Geschichte des Quadrifoglio wird die Farbe Weiß für den Hintergrund des Logos durch Schwarz ersetzt. Unverändert bleibt das grüne vierblättrige Kleeblatt. Exklusiv ist die Verkleidung von Armaturentafel, Mitteltunnel und Türverkleidungen in dunkelrot getönter Kohlefaser mit offener Reliefstruktur. Das Sportlenkrad ist mit Leder und Alcantara bezogen, schwarze Nähte und Kohlefaserelemente setzen Akzente.



Zu den zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem die Titan-Abgasanlage von Akrapovic mit Dekor aus Kohlefaser, Sportsitze im Design Veloce mit „Super Sport“-Prägungen, schwarz lackierte Bremssättel mit Markenschriftzug sowie weitere Karosseriedetails in Kohlefaser (z.B. Kühlergrill und Abdeckkappen der Außenspiegel). Der Giulia Quadrifoglio Super Sport rollt auf 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Classico, beim Stelvio sind es Leichtmetallfelgen im 21-Zoll-Format im Design Prototipo.



Motorisiert sind beide mit dem 520 PS (382 kW) starken 2,9-Liter-V6. Der Giulia hat Hinterrad- und der Stelvio Allradantrieb. Hier wie dort arbeitet hinten ein mechanisches Sperrdifferenzial. Der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport kostet 97.500 Euro, der Stelvio Quadrifoglio Super Sport 106.500 Euro. (aum)