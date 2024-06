Glamping mit Marco Polo

Mit der Auffrischung der V-Klasse kommt bei Mercedes-Benz nun auch eine neue Generation des Marco Polo. Sie setzt mehr denn je auf Ästhetik und Komfort. Der Innenraum gleicht einem Wohnzimmer mit variabler LED-Innenbeleuchtung und bequemen Polstern. Eine komplett ausgestattete Küche, Kleiderschrank, komfortable Betten und Outdoor-Ausstattungen ermöglichen individuelle Freiheit und Unabhängigkeit als Glamping-Mobil wie sich auf neudeutsch „Glamour“ mit „Camping“ verbindet – ob für längere Reisen, einen spontanen Wochenend-Trip oder einen Arbeitstag mit dem Laptop unterwegs. Gleichermaßen lässt er sich für alle Anforderungen des Alltags als Pkw nutzen – ob die Fahrt zur Arbeit, zum Großeinkauf oder den Wochenendausflug. Dafür sprechen auch seine Maße von 5,14 Metern Länge und 1,93 Meter Breite. Mit 1,99 Metern Höhe findet er auch in einer normalen Garage Platz.

Den Vierzylinder-Dieselmotor bietet Mercedes im Campingbus in drei Leistungsstufen mit bis zu 237 PS (174 kW) an. Die Top-Motorisierung entwickelt ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern. Das Fahrzeug beschleunigt je nach Leistung in 8,8 bis 13,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 bis zu 214 km/h. Alle Varianten sind mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich und verfügen serienmäßig über ein neunstufiges Automatikgetriebe. Als Basispreis nennt Mercedes-Benz 70.240 Euro. (aum/hrr)