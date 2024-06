Volvo EX40 / EC40: E wie Extra-Boost

Was tun, wenn das Modell noch ganz gut in Form, aber schon etwas in die Jahre gekommen ist? Ein Facelift, etwas mehr Power und gezielte Aufwertungen, so die übliche Antwort der Hersteller. Und vielleicht noch etwas mehr Farbe und das eine oder andere Sondermodell. So geschehen bei der Volvo XC40-Baureihe, die wie bei den größeren Modellbrüder nun auch eine „Black Edition“ erhält. Dazu noch eine neue Zweifarb-Lackierung namens „Sand Dune“. Außerdem folgen die Stromer nun der neuen Marken-Nomenklatur mit dem E wie Elektro in der Kennung – auf Wunsch auch mit Extra-E-Boost. (aum/fw)