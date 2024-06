Bye-bye, Jaguar F-Type

Jaguar hat die Produktion des F-Type eingestellt. Offiziell verkauft wird die Baureihe noch bis Anfang nächsten Jahres, wenn sich die britische Traditionsmarke nur noch elektrisch angetrieben Fahrzeugen verschreiben will. Der letzte in Castle Bromwich gefertigte F-Type ist ein Cabriolet in Giola Green mit schwarzem Dach und einer Innenausstattung aus braunem Windsor-Leder. Beim Motor handelt es sich um den 5,0-Liter-V8. Er lief fast auf den Tag genau 50 Jahre nach dem letzten Jaguar E-Type vom Band.

Sowohl der F-Type als auch das 5,3-Liter-V12-Cabriolet des letzten E-Type der Serie III aus dem Jahr 1974, das noch mit dem Nummernschild „HDU 555N“ registriert ist, werden an den Jaguar Daimler Heritage Trust (JDHT) übergeben, der die Geschichte der Marke pflegt. Dies geschieht auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Produktionsende des E-Type. Der letzte F-Type wird in diesem Jahr an einigen besonderen Veranstaltungen und Aktivitäten teilnehmen.



Der F-Type wurde 2013 zunächst als Cabriolet vorgestellt und war damit nach fast 40 Jahren wieder der erste zweisitzige Sportwagen von Jaguar. Das Coupé folgte ein Jahr später. Insgesamt entstanden 87.731 Fahrzeuge, über 15.000 Stück mehr als vom E-Type. (aum)