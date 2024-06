Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle

Mahle hat ein neues Anriebssystem für E-Bikes entwickelt. Das X30 setzt sich aus Motor, Batterie, HMI (Human Machine Interface) und anderen Komponenten zusammen. Der Nabenmotor hat ein Drehmoment von 45 Newtonmetern und setzt mit einem Gewicht von nur 1,9 Kilogramm laut Hersteller Maßstäbe. Mahle verspricht außerdem eine gegenüber einem Mittelmotor 15 Prozent höhere Energieeffizienz und Reichweiten von bis zu 190 Kilometern.

Der eingebaute Drehmomentsensor analysiert die Leistung des Fahrers präziser und sorgt in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen dafür, dass das E-Bike das Verhalten seines Fahrers lernt und sich an Nutzer und Umgebung anpasst.



Das X30 ist mit allen Komponenten und dem Zubehör des X20-Systems kompatibel und wird je nach Fahrradmarke und Modellen, in denen es zum Einsatz kommt, und Kundenphilosophie individuell angepasst. Das Motormapping wird gemeinsam mit dem jeweiligen Hersteller definiert und am Ende der Produktionslinie in die E-Bikes integriert. Die Einführung geschieht in Kooperation mit renommierten Partnern aus der Fahrradindustrie für jede Disziplin, unter anderem mit Bianchi für Rennräder, Husqvarna für Kinder und Stevens für die Stadt. (aum)