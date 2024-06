BMW 2er Coupé: Extrovertierte Sportlichkeit aufpoliert

Mit modifizierten Designdetails, einer erweiterten Serienausstattung und konsequenter Digitalisierung soll das BMW 2er Coupé nochmals an Attraktivität gewinnen. Alle Modellvarianten verfügen jetzt über die Ausstattungsinhalte des M-Sportpakets und zusätzliche Komfortmerkmale. Neue Außenlackierungen, Leichtmetallräder, Lenkräder, Dekorleisten und Sitzoberflächen setzen Akzente im Exterieur und im Interieur. Zum Charakter des neuen 2er Coupé tragen außerdem das neue BMW iDrive und die digitalen Dienstleistungen auf der Basis des BMW Operating System 8.5 bei. Die Markteinführung des 2er Coupé beginnt im August 2024.

Das Antriebsportfolio des BMW 2er Coupé weist mit dem 3,0 Liter großen Reihensechszylinder-Motor an der Spitze ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerbsumfeld auf. Das 275 kW/374 PS starke Triebwerk bringt seine Kraft mithilfe von Allradantrieb auf die Straße und beschleunigt das BMW M240i xDrive Coupé in 4,3 Sekunden von null auf 100 km/h.



Neben dem Reihensechszylinder-Motor des BMW M Automobils stehen für das BMW 2er Coupé drei weitere Ottomotoren und ein Dieselantrieb mit jeweils vier Zylindern und einem Hubraum von 2,0 Litern zur Auswahl. Einstiegsmodell ist das neue BMW 218i Coupé, das von einem 115 kW/156 PS starken Ottomotor angetrieben wird und in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt.



Darüber rangieren das BMW 220i Coupé mit 135 kW/184 PS und einem Spurtwert von 7,5 Sekunden sowie das BMW 230i Coupé, dessen Höchstleistung von 180 kW/245 PS den Standardsprint in 5,9 Sekunden ermöglicht.



Durchzugskraft und Effizienz bietet der Dieselantrieb des BMW 220d Coupé. Er erzeugt eine Höchstleistung von 140 kW/190 PS und wird mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie kombiniert. Sein in den Riementrieb eingebundener Startergenerator unterstützt den Verbrennungsmotor mit einer Zusatzleistung von 8 kW/11 PS. Damit beschleunigt das neue BMW 220d Coupé in 6,9 Sekunden von null auf 100 km/h.



Alle Motoren werden mit einem 8-Gang Steptronic Getriebe kombiniert. (aum)