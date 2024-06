Opel Corsa-Kampagne gewinnt zehn ADC-Awards

Die im Oktober 2023 gestartete internationale „Yes, of Corsa“-Werbekampagne für den Opel Corsa wurde bei den aktuellen ADC-Awards (Art Directors Club für Deutschland) mit zehn Auszeichnungen prämiert. Die gemeinsam mit der Agentur Jung von Matt Havel entwickelte Kampagne setzt auf einen eingängigen Soundtrack und Sequenzen im Kino-Style, die jeweils Fragen aufwerfen wie: „Hat er eine große Reichweite?“, „Lädt er schnell?“ oder „Macht er viel Fahrspaß?“ Die Antwort lautet dabei stets: „Yes, of Corsa!“

„Ein unerwarteter Banger, der frischen Wind sowohl in die Marke Opel als auch in die Autowerbung bringt“, begründete die ADC-Jury die Auszeichnung der Kampagne in zehn Kategorien mit einem Gold-, vier Silber- und fünf Bronze-Awards. „Vom viralen Soundtrack bis zur Bild- und Kameraführung auf Weltniveau hat die Kampagne das Publikum weltweit begeistert. Zugleich setzt sie den Maßstab und die Tonalität für alle zukünftigen Opel-Werbekampagnen“, sagt Opel‑Marketingchefin Rebecca Reinermann. (aum)