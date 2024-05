Der Schönste am Comer See

Alfa Romeo hat erneut den begehrten „Design Award for Concept Cars & Prototypes“ beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este gewonnen. Der 33 Stradale wurde bei der traditionsreichen Veranstaltung am Comer See vom Publikum zum Sieger in dieser Kategorie gewählt. Das Fahrzeug ist eine Hommage an das gleichnamige Modell aus dem Jahr 1967. Von dem zweisitzigen Coupé werden lediglich 33 Stück in Handarbeit gebaut.

Der Concorso d’Eleganza Villa d’Este gilt als weltweit bedeutendster automobiler Schönheitswettbewerb und wird seit 1929 veranstaltet. Seit 2002 ist zusätzlich zu den Klassen für historische Fahrzeuge die Kategorie „Design Award for Concept Cars & Prototypes“ für aktuelle Konzeptfahrzeuge und Einzelanfertigungen ausgeschrieben. Der Alfa Romeo Brera siegte im Premierenjahr. Ihm folgten Alfa Romeo 8C Competizione (2004), Alfa Romeo 8C Competizione Spider (2006), Alfa Romeo TZ3 Corsa (2010), Alfa Romeo 4C Concept (2012) und Alfa Romeo Disco Volante by Touring (2013). (aum)