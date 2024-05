Telematik-Kunden der HUK sammeln knapp eine Million Euro

Telematik-Kunden der HUK-Coburg haben durch eine umweltfreundliche Fahrweise so viel Geld gesammelt wie noch nie: Im vergangenen Jahr kamen 952.984 Euro für den guten Zweck zusammen. Unterstützt werden damit die Tafel Deutschland, der Verein Primaklima und die Björn-Steiger-Stiftung.

Wer auf einen umweltfreundlichen Fahrstil achtet, sammelt beim HUK-Telematiktarif „Eco Drive“ symbolisch Blätter. Diese werden am Ende des Jahres dann von der Versicherungsgesellschaft in einen Geldbetrag umgewandelt und an gemeinnützige Organisationen gespendet. (aum)