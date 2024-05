Teilzeitstromer vom Weltmeister

Mit dem neuen Modell Seal U DM-i erhöht sich die Angebotspalette von BYD hierzulande auf sieben Fahrzeuge. Von dem Plug-in-Hybrid-SUV stehen drei Versionen bei den Händlern: Boost, Design und Comfort. Das Design des Teilzeitstromers unterscheidet sich nicht von der elektrischen Variante. Die Marke ist hier inzwischen der weltweit größte Hersteller von Fahrzeugen mit Batterieantrieb.

An der Front, die leicht an den Porsche Cayenne erinnert, weisen lediglich die Lufteinlässe auf den 1,5-Liter-Turbomotor für den Hybridantrieb hin. Auch das Heck blieb unverändert. Die elektrische Energie liefert die von BYD entwickelte sogenannte Blade-Batterie, die, so verspricht der chinesische Autokonzern, besonders sicher ist und ohne Kobalt auskommt. Das Batteriepaket besteht aus dünnen Zellen, die schmalen Klingen (Blades) ähneln.



Alle Varianten des SUV laden bei Wechselstrom dreiphasig mit elf kW und bei Gleichstrom mit 18 kW, was sich in eine Ladezeit bei Gleichstrom von 30 bis 80 Prozent in 35 Minuten übersetzt. Der 1,5-Liter-Verbrennungsmotor kommt zum Start in zwei Varianten mit 98 PS (72 kW) und 130 PS (96 kW) auf den Markt. Die Allrad-Variante Design (Frontantrieb bei Boost und Comfort) besitzt je einen Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse, die 150 kW (204 PS) und 120 kW (163 PS) leisten, was eine Systemleistung von 238 kW (324 PS) ergibt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist im Idelfall in 5,9 Sekunden erledigt.



Die Preisliste beginnt bei 38.900 Euro. (aum/ww)