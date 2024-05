Range Rover Sport in Satinfolierung

Range Rover legt vom Sport eine europaweit auf 100 Exemplare limitierte „Satin Edition“ auf. Kernelement ist die in vier verschiedenen Farben lieferbare Satinfolierung. Weitere Merkmale sind das Dach in schwarzer Kontrastlackierung und das serienmäßige Black Exterieur Pack mit Karosseriedetails in Narvik Black. Verfügbar ist die Satin Edition für den Dynamic SE und den Dynamic HSE sowie die Motorisierungen D250 AWD, D300 AWD und P460e. Das günstigste Modell kostet 108.759 Euro. (aum)