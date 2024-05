Vorschau: Von Grenzen, Alpenglühen und Robben

Bei Opel tritt ein alter Bekannter in neuer Garderobe an. Der Frontera lässt am kommenden Dienstag in Istanbul die Hüllen fallen. Die Wahl der Premieren-Location am Bosporus ist kein Zufall, schließlich wird der im Rüsselsheimer SUV-Trio genau auf die mittlere Position zwischen Mokka und Grandland rollende Wagen in der Türkei gebaut werden.

Skoda hat den Octavia aufgefrischt. Der tschechische Bestseller ist zunächst in drei Motor-Getriebe-Varianten als Limousine und Kombi ab 30.730 Euro (Combi plus 700 Euro), später als RS mit bis zu 265 PS (195 kW) unterwegs und nutzt fürs Infotainment jetzt auch Chat-GTP. Einen kritischen Blick hat Frank Wald außerdem auf die neue Front mit den optionalen Matrix-Scheinwerfern sowie den nachhaltigen Materialien im Innenraum geworfen. Nissan hat ebenfalls Modellpflege betrieben und den Juke aktualisiert.



Auch wenn Alpine mit dem A290, dem sportlichen Ableger des neuen Renault 5, den Kurs in die Elektromobiliät einschlägt, gibt sich die Marke technologieoffen. Mit dem Konzeptauto Alpenglow Hy4 stellen die Franzosen einen 5,20 Meter langen Versuchsträger vor, dessen 2,0-Liter-Vierzylinder mit Wasserstoff arbeitet. Der 340 PS starke Zweisitzer ist bis zu 270 km/h schnell. Peugeot stellt derzeit ein BEV nach dem anderen vor: Markenchefin Linda Jackson hält Elektroautos zwar derzeit für die beste aller Möglichkeiten, aber eben auch einen von der Politik und nicht von den Technikern vorgegebenen Weg. In einem Roundtable-Gespräch äußerte sie sich zur Zukunft und zur Startegie der Marke.



In den vergangenen Monat haben sich immer mehr chinesische Hersteller in Europa gezeigt. Walther Wuttke beleuchtet die Strategie von BYD und hat sich den Seal U einmal näher angeschaut. Er stellt außerdem noch ein Modell vor, das besonderes Interesse finden dürfte: Dacia präsentiert den Duster als Reisemobil für den kleinen Geldbeutel. Yamaha spielt weiter bravorös auf der Derivat-Klaviatur und verzückt die Motorradgemeinde mit der XSR 900 GP. Ralf Bielefeldt stellt die straßenzugelassene Hommage an die Rennmotorräder der frühen 80er-Jahre im Fahrbericht näher vor.



