Nach oben orientiert: Der neue Passat

Gute Nachrichten für Dienstwagenfahrer und Familienoberhäupter: Es gibt einen neuen Passat. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang läuft der große VW nun vom Band, er läutete einst neben dem Mauerblümchen K70 mit Wucht die Frontantriebs-Ära bei Volkswagen ein – und könnte nun zum krönenden Abschluss der Verbrenner-Ära werden. Aber vielleicht kommt alles ganz anders. Denn die Kunden wollen unverändert wie vor den klassischen Antrieb. Und den, soviel sei vorweggenommen, bekommen sie mit der neunten Modellgeneration des Passat in nie dagewesener Perfektion.

Es gibt ihn in Europa erstmals nur noch als Kombi, für Vortrieb sorgen Benziner, Dieselmotoren oder Hybride. Die Kraftübertragung erfolgt auf die Vorderräder oder alle vier Räder und jetzt nur noch per Automatik; der Handschalter ist entfallen. Mit 4,92 Metern Länge ist der Passat nahe am BMW 5er und der Mercedes-Benz E-Klasse positioniert, viel geräumiger als 3er und C-Klasse. Der Kofferraum fasst 690 Liter und lässt sich bis auf 1920 Liter erweitern.



Stilistisch macht der mit einem cW-Wert von 0,25 sehr windschlüpfige Kombi viel her, die Ausstattungspakete sind stark ausdifferenziert. Die R-Line wirkt aggressiv, die anderen Linien eher klassisch; in der Elegance-Ausstattung unterstrichen durch eine mutige Farben- und Materialien-Strategie, die sich vom ewigen Grau absetzt und hoffentlich vom Markt belohnt wird.



Das Interieur wirkt geräumig und luftig, die optional mit Massagefunktion ausgerüsteten Sitze passen wie angegossen, in der Mitte sitzt ein großer, berührungsempfindlicher Bildschirm, der sich intuitiv bedienen lässt und mit einer hervorragenden Kartendarstellung glänzt. Die abgedeckten Cupholder sorgen für reduzierte, saubere Optik. Und das neue VW-Einheitslenkrad verfügt über echte Tasten, die sich viel besser als bisher bedienen lassen. Besser geworden ist auch der Sprachassistent, der sich übrigens der intelligenten, vieldiskutierten Software ChatGPT bedient.



Der große Lenkstock zur Betätigung des Getriebes verdient Kritik: Er sieht altmodisch aus, und die im Vergleich zu bisherigen Automatikgetrieben umgedrehte Bedienlogik stört. VW hat diese Logik nach intensiven internen Diskussionen zunächst mit den Elektromodellen eingeführt, jetzt werden ihr auch die Verbrenner unterworfen.



Wir konnten den Passat mit verschiedenen Antrieben testen, besonders eindrucksvoll ist dabei der Spitzen-Benziner mit Allradantrieb und 195 kW/265 PS. Dabei handelt es sich eindeutig um die Sport-Motorisierung der Baureihe, denn der marginal stärkere Plug-In-Hybrid mit 200 kW/272 PS ist deutlich schwerer, und die Diesel-Palette endet bereits bei 142 kW/193 PS.



Der stärkste Ottomotor, eine Evolution der EA888-Reihe, geht akustisch mit gedämpfter Schärfe ans Werk, er wuchtet den Passat in nur 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und treibt ihn bis zu einer abgeregelten Spitze von 250 km/h. Das „nasse“ DQ-381-Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen schaltet die Gänge sauber und blitzschnell durch. Der Verbrauch hat sich bei unseren Testfahrten um die 8 Liter pro 100 Kilometer eingependelt, niedrigere Werte sind leicht möglich.



Auch wenn es in seiner Historie schon Sechs- und Achtzylinder gab: Entspannter als mit diesem Modell war man in einem Passat noch nie unterwegs. Selbst die in der EU leider obligatorischen Geschwindigkeitswarnungen und Fahrspur-Assistenten agieren so diskret, wie es überhaupt möglich ist.



Das Fahrwerk, eine Konstruktion mit McPherson-Vorderachse und Vierlenker-Hinterachse, ist der Motorleistung locker gewachsen. Die Lenkung ist agil und direkt, und die Bremsen greifen gut dosierbar zu. Das individuell einstellbare, radselektiv geregelte DCC-Pro-Fahrwerk mit getrennter Zug- und Druckstufe bügelt Fahrbahnunebenheiten souverän weg und sorgt auch bei zügiger Fahrweise für sehr gute Straßenlage. Die Matrix-LED-Scheinwerfer sind extrem leistungsfähig.



Die Preise für den neuen Passat beginnen bei 39.995 Euro für den Mild-Hybrid mit 110 kW/150 PS. Außerdem gibt es zwei Plug-in-Hybride mit rund 100 Kilometern elektrischer Reichweite (150 kW/204 PS und 200 kW/272 PS), zwei reine Benziner (150 kW/204 PS und 195 kW/265 PS) sowie drei Turbodiesel (90 kW/122 PS, 110 kW/150 PS und 142 kW/193 PS). Das von uns gefahrene, noch nicht bestellbare Modell dürfte rund 60.000 Euro kosten.



In den Gesamteigenschaften ist die Baureihe jedenfalls so überzeugend, dass wir ihr eine sehr lange Bauzeit zutrauen. Und die Fähigkeit, den einen oder anderen Elektro-Fan für den Verbrenner zurückzugewinnen. (aum/jm)



Daten Volkswagen Passat R-Line 2.0 TSI



Länge/Breite/Höhe 492/185/150 cm

Radstand 284 cm

2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo, 7-Gang-Automatik

195 kW/265 PS bei 5000 U/min

400 Nm bei 1700 U/min

0-100 km/h in 5,6 sec

Vmax 250 km/h (abgeregelt)

Verbrauch: n.n. bekannt

Preis: ab 39.995 Euro (150-PS-eTSI)