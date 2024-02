Bundesregierung will dem EU-Verbrennerverbot nun doch zustimmen

Bei der Abstimmung zum geplanten Verbrenner-Aus in der EU drohte mit der Enthaltung Deutschlands ein weiteres „German Vote“. Aber die Bundesregierung rang sich nun doch noch eine Zustimmung zum Verbrennerverbot ab. Das meldet „Handelsblatt online“. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe seinen Widerstand zu einer Deutschen Zustimmung aufgegeben. Der Kompromiss: Eine Fußnote zum Einsatz von e-Fuels. Darüber hinaus einigte sich die Bundesregierung demselben Bericht zufolge auf eine gemeinsame Position zu Lkw-Abgasen.

„Handelsblatt online“ berichtet, die Verhandlungen der Ampel-Koalition liefen bis kurz vor der geplanten Abstimmung in Brüssel, bei der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine erneute Enthaltung Deutschlands auf EU-Ebene vermeiden will. Die EU-Mitgliedstaaten wollen heute in Brüssel über die neuen Flottengrenzwerte für Lkw abstimmen. Die FDP hatte angekündigt, die Ziele abzulehnen. Bei Uneinigkeit zwischen den Ministerien hätte sich die Bundesregierung in Brüssel enthalten müssen. (aum)