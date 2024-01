Kia spielt weiter bei League of Legends mit

Kia hat sein Sponsoring der „League of Legends EMEA Championship“ (LEC) als Haupt-Automobilpartner für das sechste Jahr in Folge erneuert und die Partnerschaft um insgesamt drei Jahre bis 2026 verlängert. E-Sport ist global der am schnellsten wachsende Sportbereich, und „League of Legends“ ist in diesem Bereich der Wettbewerb mit den weltweit meisten Zuschauern. Das teambasierte Computerspiel ist eine so genannte Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). In der LEC spielen Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Die Spielsaison startet morgen in der „Riot Games Arena“ in Berlin, das Finale findet Ende August in München statt. Ab dieser Saison fungiert Kia als Präsentationspartner von drei LEC-Auszeichnungen, die an die herausragenden Spieler vergeben werden: die Awards „Kia All-Pro Team“, „Kia Player of the Game“ und „Kia 2024 Season MVP“ für den wertvollsten Spieler (Most Valuable Player) der Saison. Darüber hinaus wird die Marke auch die Preisverleihung am Ende des Saisonfinales präsentieren.



„League of Legends“ von Riot Games ist eines der meistgespielten wettbewerbsorientierten Videogames der Welt. Dabei treten zwei fünfköpfige Teams gegeneinander an. Ziel ist es, des anderen Teams zu zerstören. (aum)