Platz für acht Zugmaschinen plus Auflieger

Kaufland eröffnete gestern am Logistikstandort in Möckmühl seinen ersten Ladepark für Lkw mit acht Ladesäulen und jeweils einer separaten Spur für eine E-Sattelzugmaschine inklusive elektrisch betriebenem Kühlauflieger. Das Projekt gehört zu den größten in ganz Deutschland. Die Säulen bestehen aus DC-Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt, die einen sehr schnellen Ladeprozess ermöglichen. (aum)