Toyota hält die Olympischen Spiele mobil

Toyota ist weltweiter Mobilitätspartner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) und stellt für die Wettkämpfe im kommenden Jahr in Paris insgesamt weit über 3000 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter auch Mobilitätslösungen für die letzte Meile. Dazu gehören auch rund 250 „C+walkS“ und „C+walkT“. Beide erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von sechs km/h. Die elektrischen Fahrzeuge sind mit einem Hinderniserkennungssystem an der Vorderseite ausgestattet. Die Version mit Sitz (S) wird vor allem Athleten und Organisatoren zur Verfügung stehen, während die Steh-Version an das Personal und die freiwilligen Helfer verteilt wird.

Für Rollstuhlfahrer stellt Toyota außerdem 50 E-Puller zur Verfügung, die während der gesamten Dauer der Spiele im Dorf der Athleten zur Verfügung stehen. Weitere 150 Exemplare sind bei der Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele im Einsatz.



Toyota bietet diese Mikromobilitätslösungen über einen Mobilitätsdienst an, der von der mobilen App Kinto Share unterstützt wird. Durch die gemeinschaftliche Nutzung lassen sich die Auslastung maximieren und die Abläufe effizienter gestalten. Zusätzlich setzt das Unternehmen rund 250 emissionsfreie und vollelektrische Personenbeförderungsfahrzeuge (Accessible People Mover, APM) ein. Aufbauend auf den Fahrzeugen bei den Spielen in Tokio wurden diese neu konzipiert und in Europa im Sinne der Inklusion gebaut, so dass sie von Athleten, Organisatoren, Freiwilligen und Zuschauern mit körperlicher Behinderung genutzt werden können. Die Fahrzeuge werden vornehmlich als Shuttle im Olympischen und Paralympischen Dorf sowie an den Sportstätten eingesetzt; einige Fahrzeuge dienen außerdem für den Kleingütertransport.



Darüber hinaus stellt Toyota ebenfalls 150 rollstuhlgerechte batteriebetriebene Toyota Proace bereit. Nach den sportlichen Wettkämpfen werden alle Fahrzeuge in der Region rund um Paris für spezielle Personenbeförderungsdienste eingesetzt. (aum)