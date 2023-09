Verge holt sich Manager von McLaren und Rivian

Der finnische Elektromotorrad-Hersteller Verge holt Manager aus der Automobilbranche ins Führungsteam. Alan Foster wurde zum Chief Operating Officer ernannt, und Haydn Baker übernimmt den Posten des Chief Programme Officer.

Alan Foster, der seit mehr als vier Jahrzehnten in der Automobilindustrie arbeitet, war über 15 Jahre lang bei McLaren in verschiedenen Managementpositionen tätig. Zuletzt hat er als Branchenberater mit führenden Automobilherstellern zusammengearbeitet. Foster wird für die Steigerung der Produktionskapazität, die Qualitätskontrolle und den Betrieb von Verge verantwortlich sein.



Auch Haydn Baker war jahrzehntelang für McLaren tätig und arbeitete zuletzt für den amerikaniscxhen E-Pick-up-Hersteller Rivian. Er ist für das Produktentwicklungsprogramm von Verge Motorcycles, die technischen Prozesse und Standards sowie für die Skalierbarkeit des Produktportfolios verantwortlich.



Verge will noch dieses Jahr in die USA expandieren und hat angekündigt, sich dem NACS-Ladenetz von Tesla anzuschließen. (aum)