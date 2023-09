Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Schon am Vorabend und heute am Pressetag wird die IAA Mobility in München zeigen, wie das Messekonzept trägt. Die Trennung in zwei Themenbereiche birgt Chancen und Risiken. Hinter dem Zaun des Messegeländes sollten Strategien wachsen; auf dem „Freigelände“ in der Innenstadt werden Freunde der persönlichen und motorisierten Mobilität ringen mit denen, die sie umstimmen wollen. Eine spannende Woche hat begonnen.

Von den 387.664 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Camper-Van von Citroën: Monsieur Holidays gründet eine Familie

2. Ein Bild von einem Porsche

3. Neues California-Feeling aus Hannover

4. Guido Reinking wird Chefredakteur bei der Autoren-Union Mobilität

5. Polestar 4 soll auch autonom fahren können

6. ADAC Umfrage: So campen die Deutschen

7. Praxistest Fiat 500e Cabrio: Allein auf offener Flur

8. IAA Mobility: ZF forciert Einführung von By-Wire-Technologien

9. Geländewagen-Ikone mit Tiktok-Kanal

10. Elektroautos brennen selten, sind dafür schwieriger zu löschen



173.939 Fotos uns Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer in den Redaktionen und unsere rund 300.000 Leser aus. Bei Videos wie bei den Fotos lag der Citroën Type Holidays vorn. (aum)