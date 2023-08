Toyota sucht Start-ups für die Mobilitätsherausforderungen der Zukunft. Alle Unternehmen, die sich mit den Themenfeldern Energie, Kreislaufwirtschaft, CO2-Neutralität, Intelligente Gemeinschaften oder Mobilität für alle beschäftigen, können sich ab sofort auf der neu geschaffenen Plattform „Toyota Open Labs“ bewerben. Der Konzern verspricht sich davon, den eigenen Wandel zum „ganzheitlichen und nachhaltigen Mobilitätsanbieter“ zu beschleunigen und Skaleneffekte zu ermöglichen.

Mit dem Zuschlag erhalten die Unternehmen dann Zugang zu einem Netzwerk von Beratern und Mentoren von Toyota Motor Europe, aber auch von konzerneigenen Partnern wie der Handels- und Lieferkettenorganisation Toyota Tsusho Europe, der Mobilitätsmarke Kinto Europe, dem Risikokapitalarm Woven Capital sowie der Toyota Mobility Foundation. Die Teilnehmer hätten auch die Möglichkeit, mit Toyota ein „Proof of Concept“ zu entwickeln, Wege zur Markteinführung zu erkunden und Partnerschaften im Rahmen des Toyota-Netzwerks einzugehen. Während der Paralympischen Spiele in Paris 2024, die Toyota als offizieller Mobilitätspartner unterstützt und begleitet, könnten sie ihre Technologie zudem öffentlich vorstellen.



Die Schlüsselthemen im Detail:



Energie: Technologien und Systeme zur Erleichterung der Energiewende, Wasserstoffwirtschaft, Netzausgleich, Energiemanagement, intelligentes Laden und Energieübertragung von Fahrzeug zu Netz.



Kreislaufwirtschaft: Technologien und Systeme, die Rückgewinnung, Recycling und Wiederverwendung von Fahrzeugen und Batterien ermöglichen.



CO₂-Neutralität: Technologien und Systeme, die Unternehmen und die Gesellschaft bei der Verringerung der CO₂-Emissionen unterstützen, sowie die Digitalisierung, die eine transparente Lebenszyklusbewertung ermöglicht.



Intelligente Communities: Neue Geschäftsmodelle und Lösungen zur Entwicklung und Unterstützung intelligenter Communities durch gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen, Abonnements und Mobilitätsknotenpunkten.



Mobilität für alle: Fair-Value-Lösungen zur Überwindung von Mobilitätsbarrieren, zur Stärkung von Mobilitätssystemen und zur Mobilisierung von CO₂-armen Gemeinschaften, die den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft Rechnung tragen und universelle Designs für alle Nutzer entwickeln



Wer in einem oder mehreren dieser Tätigkeitsfelder aktiv ist, kann sich bewerben. In einem ersten Schritt sind hierfür 14 Fragen zu beantworten. (aum)