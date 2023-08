Opel Corsa Rally Electric wird Kunstwerk mit Botschaft

Aus dem Opel Corsa Rally Electric wird ein Kunstwerk mit Botschaft. Der Elektro-Sportler, der mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup den weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal etabliert hat, wurde von Elisa Klinkenberg zu einem „Art Car“ umgestaltet, das auf den hohen Frauenanteil im Starterfeld aufmerksam machen soll. Die Berliner Künstlerin, Buchautorin und Creatorin war bis 2011 selbst Profisportlerin, bevor sie sich der Kunst zuwandte und beides nun in ihren Gemälden verbindet.

In der aktuellen Saison fahren gleich drei Frauen-Teams mit um die Plätze im ADAC Opel Electric Rally Cup. Deshalb prangt auf dem schwarzen Dach des neu gestalteten Rallye-Stromers, der ansonsten in den Farben grün, weiß, rosé und rot gehalten ist, in großen Lettern der weiße Schriftzug „E[M]POWER“. Darüber hinaus hat die Künstlerin an der Fahrzeugseite noch die Statements: „We drive our way. We are leaders. We drive with confidence. We drive with tailwind. Because we are many and we are loud. It’s time for a Female Drive” getextet.



„Motorsport und Kunst waren bisher eher männlich geprägt“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann. „Mit dem von Elisa Klinkenberg gestalteten Corsa Rally Electric als Art Car unterstreichen wir, dass Opel – auch weit über den Motorsport hinaus – elektrischer, dynamischer, diverser und damit progressiver denn je ist.“ (aum)