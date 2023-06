Vorschau: Exklusive Einblicke und bleibende Eindrücke

In der kommenden Woche wird uns Skodas Chefdesigner Oliver Stefani einen exklusiven Einblick in die Designstrategie des Unternehmens geben und erläutern, welche Bedeutung die neue Designsprache für kommende Modelle haben wird. Einen Ausblick auf die künftige Unternehmensstrategie will auch Dacia-CEO Denis Le Vot bereits am Montag geben.

Walther Wuttke nimmt in Turin am Event „Celebration Fiat 500“ teil, bei dem die Italiener dem Vernehmen nach neben der Wiederauferstehung des Topolino als Fiat-Variante des Citroen Ami und Opel e-Rocks auch den neuen 600e zeigen wollen. Außerdem ist er dabei, wenn Opel seine nächsten Brennstoffzellentransporter Vivaro-e Hydrogen an die Kunden übergibt.



Guido Borck hat sich bereits den gelifteten Kia Picanto näher angeschaut – obwohl dieser erst Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommt. Der koreanische Kleinwagen wurde sehr umfassend überarbeitet und präsentiert sich nun in einem neuen Look. Außerdem fährt unser Autor den Renault Clio, der in diesem Herbst ebenfalls ein sehr umfangreiches Facelift erhält. Seine ersten Eindrücke mit dem fünftürigen Franzosen schildert er ebenso in der nächsten Woche.



Von bleibenden Eindrücken weiß auch Frank Wald in seinem Praxistest im Mazda CX-60 mit Dieselmotor zu berichten, mit dessen Sechszylinder-Selbstzünder das große SUV sich den Namen Flaggschiff gleich doppelt verdient hat.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell die ganze Woche über mit Neuigkeiten aus der Welt der Autos und Motorräder und halten Sie auch über die Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)