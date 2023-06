Deutsche verreisen auch dieses Jahr mit dem Auto

Welche Vorlieben die Deutschen bei der Reise in den Urlaub haben, zeigt auch die aktuelle Studie der Tankstellenkette HEM zum Thema. 1388 Personen über 18 Jahren wurden dafür befragt, wo die Reise hinführt und wie sie ihre Urlaubsreise gestalten wollen. Die Ergebnisse fügen sich trotz steigender Preise und er aktuellen Konflikte in das bisherige Bild ein: Die Deutschen verreisen, und das am liebsten im Auto.

81 Prozent der Deutschen entscheiden sich auch dieses Jahr für eine Urlaubsreise. 76 Prozent von denen steigen für die Reise in ein Auto. Wird die Reise mit dem eigenen Fahrzeug bewältigt, sollten es für deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen (68 Prozent) nicht mehr als 1000 Kilometer sein. Dennoch traut sich jeder Vierte (25 Prozent) eine Strecke von bis zu 2000 Kilometer. Zwölf Prozent verreisen mit dem Flugzeug. Trotz der neuen Möglichkeiten durch das Deutschlandticket wählen nur drei Prozent der für diese Studie Befragten die Bahn für anstehende Inlandsreisen.



13 Prozent der Teilnehmenden bevorzugen den Urlaub im eigenen Land, vorzugsweise an der Ostsee (28 Prozent) oder der Nordsee (21 Prozent). Fällt die Wahl auf ein Ziel in Europa, so entscheiden sich viele für wärmere Gefilde: Italien (12 Prozent) und Spanien (11 Prozent) gehören weiterhin zu den beliebtesten Zielen.

(aum)