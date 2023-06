Storck exportiert künftig auch nach China

Storck hat eine langfristige Vertriebspartnerschaft mit der weltweit tätigen Golden Wheel Group unterzeichnet. Zentraler Aspekt ist der Verkauf der Rennräder und Gravel-Bikes in China, die seit einigen Jahren in der Volksrepublik boomen. Für Firmengründer und Geschäftsführer Markus Storck ist China einer „der spannendsten Zukunftsmärkte der Welt“. Storck Bicycle, in Asien bereits mit seinen Fahrrädern vertreten, strebt die Expansion auf weitere Märkte der Region an. (aum)