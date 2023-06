Die Sportster macht ihrem Namen Ehre

Harley-Davidson steht vor allem für Cruisen auf dem Highway, doch die Marke aus Milwaukee hat auch eine lange Renntradition auf dem Flat und Board Track sowie beim Hillclimb. Nun sollte eine Sportster S einmal zeigen, ob sie ihrem Namen gerecht wird. Gemeinsam mit Wilbers, Metzeler und einigen anderen Partnern entstand bei Harley-Davidson Deutschland und Österreich die Idee, das Modell einmal auf den Racetrack zu schicken. Die Wahl viel auf Oschersleben, als Fahrer wurde der erfahrene Thilo Günther verpflichtet.

Zwei Sportster S wurden für die Veranstaltung präpariert. Die erste – für Thilos Anreise bestimmt – blieb weitgehend original, wurde jedoch mit dem Nivomat-System von Wilbers Products, einem Auspuff von The Jekill and Hyde Company, der von Metzeler speziell für die Sportster entwickelten Cruisetec-Bereifung sowie einem Mapping von Don Performance ausgerüstet. Diese Produkte werden künftig auch als Kit für das Modell verfügbar sein.



An der Sportster für die Rennstrecke wurden zusätzlich noch Komponenten von Brembo, Magura und Spirit Leathers sowie Teile von Thunderbike Harley-Davidson montiert. Mit der vollgetankt 209 Kilogramm wiegenden Maschine fuhr Thilo Günther die schnellste Runde mit 1:42,2 Minuten. Das entspricht den Toptrainingszeiten im aktuellen Twin-Cup im Rahmen der IDM und ist die beste, je von einer Harley in Oschersleben erzielten Zeit.



Den passenden Rahmen in der Motorsport-Arena bildeten die VR 1000, die in den 1990er-Jahren die US-Superbike-Meisterschaft aufmischte, und die legendäre XR 750, seit den 1970er-Jahren als Königin des Flat Tracks bekannt. Harley-Davidson Braunschweig hatte die beiden Modelle in die Magdeburger Börde mitgebracht. (aum)