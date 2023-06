Fast 20 Prozent mehr Neuzulassungen

Im vergangenen Monat haben die Pkw-Zulassungen in Deutschland stark zugelegt. Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet 246.966 Neuwagen. Das sind 19,2 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres. 68,5 Prozent entfielen dabei auf gewerbliche Halter (plus 28,7 Prozent). Die privaten Neuzulassungen stiegen um 2,7 Prozent.

Marktführer blieb mit einem Anteil von 17,7 Prozent VW. Die Marke verbuchte wie fast alle deutschen Hersteller zweistellige Zuwachsraten. Nur Opel und Ford bleiben mit Marktanteilen von 4,2 und 4,4 Prozent deutlich hinter den Vorjahreszahlen zurück.



Erfolgreichster Importeur war erneut Skoda mit einer Steigerung der Verkäufe um fast ein Viertel. Den höchsten prozentualen Zuwachs verbuchte Tesla mit einem Plus von 1700 Prozent auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Dreistellig legten Alfa Romeo und MG zu. Unter den ausländischen Volumenherstellern machte Dacia mit einer Steigerung um 56,3 Prozent den größten Sprung. Nicht an die Verkaufszahlen des Mai 2022 anknüpfen konnten hingegen Fiat, Renault und Toyota.



29,7 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge ordnet das KBA dem Segment SUV zu. Ihre Zahl wuchs gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 26,9 Prozent. Rückläufig war die Nachfrage nach Kleinst- und Kleinwagen sowie Mini-Vans. Auch Wohnmobile verkauften sich nicht mehr ganz so gut wie noch vor einem Jahr.



Fast jede sechste Neuzulassung (17,3 Prozent) war ein Elektroauto (+46,6 %), während das Interesse an Plug-in-Hybriden nach dem Ende der Förderung weiter nachließ (-40,5 %; 5,6 % Anteil). Den größten Anteil neuer Pkw stellten Benziner mit 35,5 Prozent (+17,6 %), 17,6 Prozent der neuen Pkw hatten einen Dieselmotor (+3,6 %). Gasbetriebene Autos erreichten zusammen einen Anteil von 0,5 Prozent, wobei die Anzahl der Flüssiggasfahrzeuge um 88,7 Prozent stieg und die der Erdgas-Pkw um 4,8 Prozent.



Der durchschnittliche C02-Ausstoß aller neu zugelassenen Fahrzeuge ging im Mai um 0,2 Prozent auf 120 Gramm pro Kilometer zurück. Im April waren es 123,3 Gramm gewesen. (aum)