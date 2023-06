Yamaha drückt beim Pedelec den Booster

Wer sagt, dass E-Bikes immer wie Fahrräder aussehen müssen? Yamaha orientiert sich bei seinem neuen Modell Booster eher am Mofa und Moped. Mit einem auffällig gestalteten U-Druckguss-Rahmen rollt es sowohl als e-Bike Booster Easy mit 25-km/h-Unterstützung sowie als S-Pedelc mit Unterstützung bis zu 45 km/h auf den Markt.

Den Antrieb übernimmt in beiden Fällen der bekannte PW S2, der 75 Newtonmeter Drehmoment liefert. Die 36-Volt-Batterie hat eine Kapazität von 630 Wh und steckt nicht im Unter-, sondern am Sitzrohr. Das Booster rollt auf dicken 20x4-Zoll-Rädern. Yamaha verspricht je nach Fahrmodus (darunter auch eine automatisch arbeitende Stufe) Reichweiten von bis zu 60 und 120 Kilometern. Neben dem luftigen Rahmenrohr (alternativ gibt es im Zubehör auch Blenden) fallen auch die mächtigen Schutzbleche auf.



Das S-Pedelec Booster hat als Bedieneinheit das zentral angeordnete Display C von Yamaha mit 2,8 Zoll TFT-Display und separater Bedientaste. Es zeigt auf Wunsch auch Trittfrequenz und Kalorienverbrauch und Fahrzeit. Mithilfe eines Smartphones kann es über Bluetooth mit weiteren Fitness- und Navigations Apps verbunden werden. Das Booster Easy hat das einfachere 1,7 Zoll großes LCD-Display.



Das Yamaha Booster ist in den Farben Cyan Solid Aqua und Tech Graphite erhältlich. Die Preise sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Der Vertrieb erfolgt über spezielle Experience Center bei ausgewählten Motorradhändlern der Marke sowie online. Dabei kann eine Lieferung nach Hause (nur für Easy) oder die Abholung beim Vertragspartner vereinbart werden.



Erst im vergangenen Jahr war Yamaha mit drei Pedelecs unterschiedlicher Art auf den Markt zurückgekehrt. Das Unternehmen gilt als Pionier des E-Bikes und hatte 1993 das weltweit erste Serienfahrzeug dieser Art vorgestellt. (aum)