Yamaha Ténéré 700: Die World Rally on top

Yamaha erweitert das Spektrum der Ténéré 700 um die World Rally. Die neue Topversion der Baureihe soll noch stärker an die Ursprünge von 1983 und die Dakar-Einsätze erinnern, die Yamaha unter anderem sechs Siege mit Stéphane Peterhansel bescherten.

So trägt die Ténéré 700 World Rally die Factory-Rennsportfarben Blau, Neonpink und Silber, die von Stéphane Peterhansels Dakar-Maschine von 1993 inspiriert sind. Auch die Fahrer Alessandro Botturi und Pol Tarrés werden bei ihren Einsätzen in diesem Jahr in diesen Farben starten. Die Ausstattung der World Rally umfasst eine Upside-down-Telegabel von KYB mit 23 Zentimetern Federweg sowie zwei seitlich angeordnete Zusatztanks mit insgesamt 23 Litern Fassungsvermögen, einen exklusiven Akrapovic-Titan-Schalldämpfer und eine spezielle und flache zweiteilige Sitzbank mit der Option auf einen Gepäckträger an Stelle des Soziusplatzes. Außerdem gibt es ein fünf Zoll großes Farb-TFT-Display mit Smartphone-Konnektivität, ein dreistufiges ABS und einen 18-fach einstellbaren Öhlins-Lenkungsdämpfer.



Die Yamaha Ténéré 700 World Rally kostet 14.674 Euro. (aum)