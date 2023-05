Opel Corsa Rally Electric startet erstmals in der Schweiz

Nach dem Auftakt bei der ADAC Rallye Sulingen macht die Opel Corsa Rally Electric am 2. und 3. Juni bei der Rallye du Chablais rund um Aigle im Kanton Waadt erstmals Station in der Schweiz. Beim zweiten Kräftemessen in dem von großen Höhenunterschieden geprägten Alpenvorland südlich des Genfersees werden die Teilnehmer des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals eine Gesamtdistanz von 565 Kilometer absolvieren, davon zehn Wertungsprüfungen über 98 Kilometer.

Der Start erfolgt am Freitag (2.6.) um 11:49 Uhr, nach drei weiteren Wertungsprüfungen geht’s um 20:02 Uhr in den Parc-fermé. Die zweite Etappe beginnt am Samstagmorgen um 9:46 Uhr, das Ziel in Aigle ist um 20:39 Uhr erreicht. Der Fernsehsender n-tv wird in seinem Magazin „PS – Die Deutsche Rallye-Meisterschaft“ am 17. Juni ab 12:10 Uhr von der Schweiz-Premiere des ADAC Opel Rally Electric Cup berichten. Rallye-Fans finden auf www.opel-motorsport.com und www.adac-motorsport.de ein Live-Timing. (aum)