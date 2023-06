75 Jahre Porsche Sportwagen: Ein Mythos feiert Geburtstag

Porsche feiert Jubiläum, genauer gesagt, seine Sportwagen-Geschichte. Denn vor genau 75 Jahren legten Ferry Porsche und sein Team mit dem Porsche 356 „Nr. 1“ Roadster den Grundstein für den Mythos der Marke. Am 8. Juni 1948 erhielt das Modell seine allgemeine Betriebserlaubnis. Den 75. Geburtstag zelebriert Porsche auf den Tag genau gemeinsam mit geladenen Wegbereitern und Wegbegleitern aus den vergangenen Jahrzehnten und lässt die ganze Welt per Livestream an der Jubiläumsshow teilhaben.

Die Übertragung in Deutsch und Englisch beginnt um 21:40 Uhr (MESZ) und ist sowohl auf dem hauseigenen Sender Porsche NewsTV (newstv.porsche.com) als auch den gängigen Social-Media-Kanälen (Youtube, LinkedIn,Twitch) abrufbar. Die Feierlichkeiten sollen eine spektakuläre Inszenierung aus Musik, Licht und Choreografie bieten. Im Rahmen der einstündigen Veranstaltung soll es auch einem Ausblick auf die Vision des Sportwagens der Zukunft geben. Außerdem wird die Sonderausstellung „Driven by Dreams. 75 Jahre Porsche Sportwagen“ eröffnet, die ab dem Folgetag dann für die Öffentlichkeit im Porsche-Museum zugänglich ist. (aum)