Vorschau: Elektrischer Siebensitzer und eine Weltneuheit

Mit dem Kia EV9 präsentiert die koranische Hyundai-Tochter ein riesiges Elektro-SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen. Der kantig geformte Stromer nutzt die gleiche 800-Volt-Technik wie der kleinere EV6 und soll mit einer Akkufüllung bis zu 541 Kilometer schaffen. Er kommt im Herbst sowohl mit Heck- als auch mit Allradantrieb. Wir haben schon einmal Platz genommen. Ebenfalls aus dem Hyundai-Konzern stammt der Genesis GV60. Das 230 km/h schnelle Elektroauto erkennt künftig auch den Fahrer am Gesicht und öffnet ihm die Tür. Die Weltneuheit im Automobilbau wird auch in den beiden anderen Elektromodellen der Marke angeboten.

Mit dem Stelvio ist Alfa Romeo auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Jetzt hat ein Facelift das stämmige SUV aufgefrischt, das sich unserem Praxistest stellt. Nüchtern betrachtet ist der Opel Astra GSe das neue Spitzenmodell der Kompakt-Baureihe, dagegen sehen die Rüsselsheimer die Plug-in-Hybrid-Variante lieber als Teil einer neuen Submarke, die sportliches Fahren mit Umweltbewusstsein verbinden soll. Den nachhaltigeren Eindruck in der alltäglichen Praxis hinterlässt allerdings eindeutig ersteres. Und das nicht nur wegen des 225 PS starken Zwitterantriebs.



Sie stehen ein wenig im Schatten der Masse: S-Pedelecs. Sie sind immerhin so schnell wie ein Kleinkraftrad und bieten entsprechendes Potenzial als Teil der Verkehrswende. Der Pressdienst Fahrrad fragt in einer Diskussionsrunde: Wohin geht die Reise? Außerdem werfen wir einen Blick in die IT-Schmiede von Skoda in Prag. Die 1970er Jahre standen ganz im Manta-Fieber. Die Neuauflage des Kultfilms kann zwar nicht an die Erfolge des Erstwerkes anknüpfen, aber eine Bucherscheinung macht die alten Zeiten verständlich. Alexander Storz hat es geschrieben, Michael Kirchberger gelesen.



Zudem reichen wir die beiden Fahrberichte über den Peugeot XP 400 und Yamaha X-Max 300 nach. Darüber hinaus halten wir Sie mit weiteren Meldungen tagesaktuell über die jünsten Entwicklungen in der Welt der Autos, Motorräder und sonstiger Verkehrsmittel auf dem Laufenden. (aum)