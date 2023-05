Tanken in Rheinland-Pfalz zurzeit am günstigsten

Autofahrer, die in Rheinland-Pfalz tanken, zahlen deutschlandweit dafür aktuell die niedrigsten Preise. Wie eine aktuelle ADAC-Auswertung der Spritpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, kostet ein Liter Super E10 in Rheinland-Pfalz im Schnitt 1,790 Euro. Beim zweitgünstigsten Bundesland Nordrhein-Westfalen muss man für die gleiche Menge 1,793 Euro bezahlen. Am teuersten ist Benzin zurzeit in Hamburg, wo ein Liter Super E10 1,843 Euro kostet.

Auch Diesel ist aktuell in keinem Bundesland so günstig wie in Rheinland-Pfalz: Der Preis für einen Liter liegt laut ADAC hier bei 1,558 Euro. Schon deutlich teurer folgt Niedersachsen auf dem zweiten Platz mit 1,585 Euro. Teuerstes Bundesland schließlich ist Brandenburg mit 1,652 Euro. Auffällig ist, dass auf den letzten vier Plätzen neben Brandenburg ausschließlich ostdeutsche Bundesländer rangieren: Berlin (15.), Mecklenburg-Vorpommern (14.) und Sachsen-Anhalt (13.).



Insgesamt ist die Spanne zwischen teuerstem und günstigstem Bundesland bei Diesel fast doppelt so groß wie bei Benzin. Während die Differenz bei Benzin 5,3 Cent beträgt, liegt sie bei Diesel bei 9,4 Cent. Für die Untersuchung hat der Club die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von heute, 11 Uhr, dar. (aum)