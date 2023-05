Peugeot e-2008 „First Edition“ gibt es nur online

Bei Peugeot ist der frisch überarbeitete 2008 ab sofort über den Financing Store online als e-2008 „First Edition“ und nur im Leasing bestellbar. Sie basiert auf der höchsten Ausstattungsstufe GT. Zum Serienumfang gehören unter anderem ein digitales 3-D-Kombiinstrument. Das zehn Zoll große Display hat ein neues Design und ist in der First Edition mit dem Infotainmentsystem i-Connect Advanced ausgestattet. Mit an Bord sind außerdem ein Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Radfahrererkennung auch bei Nacht, eine erweiterte Verkehrszeichenerekennung und ein aktiver Spurhalteassistent sowie eine 180-Grad-Rückfahrkamera und ein 11-kW-Charger.

Im Innenraum wartet die First Edition mit Alcantara/Kunstleder-Paket mit Ziernähten in Grün, Sitzheizung vorn und Fahrersitz mit Massagefunktion auf. Der neue Elektromotor liefert 115 kW (156 PS), und die auf 54 kWh erhöhte Batterieleistung ermöglicht Reichweiten von rund 400 Kilometern. Die Leasingraten starten bei 279 Euro im Monat.



Die offizielle Markteinführung der neuen Modellgeneration des 2008 mit weiteren Motorisierungen ist für den Sommer geplant. (aum)