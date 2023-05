BMW setzt gefeierte Kurzfilm-Serie fort

BMW setzt seine mit Starbesetzung produzierte Kurzfilm-Reihe fort. Im Rahmen der 67. Internationalen Filmfestspiele von Cannes erlebt „The Calm“ seine Premiere, in dem neben Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy) und Uma Thurman (Kill Bill) das neue Elektro-Topmodell der Bayern, der i7 M70 xDrive, die Hauptrollen spielen. Als ausführender Produzent des siebenminütigen Streifens fungierte Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), Sam Hargrave (Marvel Cinematic Universe) führte Regie und die Musik stammt vom mehrfach Oscar-prämierten Filmkomponisten Hans Zimmer.

Erstmals gezeigt wird der mit reichlich Action gespickte Agententhriller am 17. Mai, und zwar exklusiv an Bord der vollelektrischen Luxuslimousine, von denen BMW als Sponsor des Filmfestivals mehr als 200 für den Shuttle-Service einsetzt. Jedes Fahrzeug ist mit dem sogenannten „Theatre Screen“ ausgerüstet, ein aus dem Dachhimmel herausfahrendes, 31,3 Zoll großes Panoramadisplay, das sich horizontal über nahezu den gesamten Innenraum erstreckt, inklusive Surround-Sound-System mit 36 Lautsprechern, und den Fond in eine Kino-Lounge verwandelt. Danach können Fans den Film in voller Länge auch auf BMWs YouTube-Kanal genießen. Ein Teaser auf den Social-Media-Kanälen gibt schon jetzt einen Vorgeschmack.



Mit „The Calm“ schreibt BMW die von Fans und Kritikern gefeierte Kurzfilm-Serie fort, die 2001 und 2002 mit „The Hire“ startete. Sie wurde ausschließlich online auf BMWfilms.com veröffentlicht und generierte mehr als 100 Millionen Aufrufe. Was kaum verwundert, agierten doch vor der Kamera hochrangige Namen wie Clive Owen (King Arthur), Madonna, Forest Whitaker (Black Panther) oder Mickey Rourke (Wrestler). Und auch dahinter wurden mit Ang Lee (Life of Pi), David Fincher (Fight Club) oder Ridley Scott (Alien, Gladiator) Top-Regisseure verpflichtet. Zuletzt erschien 2016 „The Escape“, in dem erneut Clive Owen als „Driver“ des damals neuen 5er-BMW Dakota Fanning (Krieg der Welten) vor bösen Buben beschützt. (aum)