Nissan kehrt in die Gewinnzone zurück

Nissan ist im am 31. März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2022 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach Abzug aller Ausgaben und Steuern blieben 221,9 Millionen Yen (ca. 1,57 Milliarden Euro) in der Kasse. Produktion und Absatz wurden allerdings noch durch die anhaltenden Halbleiter-Lieferengpässe und die eingeschränkte Teileversorgung infolge von Lockdowns in China beeinträchtigt. Weltweit hat Nissan von April 2022 bis Ende März dieses Jahres 3.305.000 Fahrzeuge ausgeliefert. (aum)